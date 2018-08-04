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Антон Антипов
№30
Вратарь
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 апр. 1990 (30) лет
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2016/2017
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
Химки
3 : 1
Авангард
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
16:00
был в запасе
Химки
3
Авангард
1
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
Авангард
1 : 0
Факел
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
был в запасе
Авангард
1
Факел
0
был в запасе
23.07.2018
23 июля 2018
пн
17:00
Спартак-2
0 : 0
Авангард
23.07.2018
23 июля 2018
пн
17:00
был в запасе
Спартак-2
0
Авангард
0
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
Авангард
1 : 2
Шинник
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
был в запасе
Авангард
1
Шинник
2
был в запасе