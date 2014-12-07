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Матч-центр
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Евгений Тюкалов
№43
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
16:00
Динамо
5 : 0
Амкар
07.12.2014
07 дек. 2014
вс
16:00
был в запасе
Динамо
5
Амкар
0
был в запасе
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
19:00
ЦСКА
2 : 1
Амкар
77'
77'
77'
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
19:00
минуты: 64' - 90'
ЦСКА
2
Амкар
1
минуты: 64' - 90'