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Матч-центр
Моя команда
Эрик Эдман
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2012/2013
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 75'
Твенте
1
Хельсингборг
3
минуты: 1' - 75'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Хельсингборг
1 : 3
Леванте
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Хельсингборг
1
Леванте
3
был в запасе