Эрик Эдман
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 75'
Твенте
1
Хельсингборг
3
минуты: 1' - 75'
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Хельсингборг
1 : 3
Леванте
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Хельсингборг
1
Леванте
3
был в запасе