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Матч-центр
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Янник Джало
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
17:00
Урал
3 : 1
Мордовия
79'
79'
79'
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
17:00
минуты: 46' - 90'
Урал
3
Мордовия
1
минуты: 46' - 90'
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
Мордовия
1 : 1
Динамо
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
минуты: 65' - 90'
Мордовия
1
Динамо
1
минуты: 65' - 90'
06.11.2015
06 нояб. 2015
пт
19:00
Мордовия
4 : 0
Анжи
69'
69'
69'
06.11.2015
06 нояб. 2015
пт
19:00
69'
минуты: 42' - 75'
Мордовия
4
Анжи
0
минуты: 42' - 75'
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:00
Зенит
0 : 0
Мордовия
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:00
минуты: 58' - 90'
Зенит
0
Мордовия
0
минуты: 58' - 90'
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
14:30
Мордовия
0 : 1
Спартак
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
14:30
минуты: 1' - 46'
Мордовия
0
Спартак
1
минуты: 1' - 46'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:30
Мордовия
4 : 6
ЦСКА
37'
37'
37'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
4
ЦСКА
6
минуты: 1' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Мордовия
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:30
минуты: 59' - 90'
Крылья Советов
1
Мордовия
0
минуты: 59' - 90'
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
17:00
Мордовия
2 : 1
Рубин
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Рубин
1
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
20:00
Краснодар
0 : 0
Мордовия
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
20:00
был в запасе
Краснодар
0
Мордовия
0
был в запасе