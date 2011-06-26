Артем Гомелько
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
Динамо
4 : 1
Локомотив
26.06.2011 26 июня 2011 вс 20:00
был в запасе
Динамо
4
Локомотив
1
был в запасе
22.06.2011 22 июня 2011 ср 19:00
ЦСКА
3 : 1
Локомотив
22.06.2011 22 июня 2011 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
3
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'