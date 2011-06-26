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Матч-центр
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Артем Гомелько
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2009
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
Динамо
4 : 1
Локомотив
26.06.2011
26 июня 2011
вс
20:00
был в запасе
Динамо
4
Локомотив
1
был в запасе
22.06.2011
22 июня 2011
ср
19:00
ЦСКА
3 : 1
Локомотив
22.06.2011
22 июня 2011
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
3
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'