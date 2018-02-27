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Лента
Матч-центр
Моя команда
Альмен Абди
№22
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2013/2014
27.02.2018
27 февр. 2018
вт
23:05
Суонси
2 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
27.02.2018
27 февр. 2018
вт
23:05
был в запасе
Суонси
2
Шеффилд Уэнсдэй
0
был в запасе