Альмен Абди
№22
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Уэнсдэй
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2018 27 февр. 2018 вт 23:05
Суонси
2 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
27.02.2018 27 февр. 2018 вт 23:05
был в запасе
Суонси
2
Шеффилд Уэнсдэй
0
был в запасе