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Матч-центр
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Шкелзен Гаши
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Албания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Базель
1 : 2
Белененсеш
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Базель
1
Белененсеш
2
минуты: 1' - 90'
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Базель
2 : 0
Лех
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 80' - 90'
Базель
2
Лех
0
минуты: 80' - 90'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Фиорентина
1 : 2
Базель
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
был в запасе
Фиорентина
1
Базель
2
был в запасе