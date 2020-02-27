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Лассе Нильсен
№23
Защитник
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Команда
Гент
Гражданство
Дания
Дата рождения
8 янв. 1988 (32) года
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 76' - 90'
Мальме
0
Вольфсбург
3
минуты: 76' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Мальме
1
был в запасе