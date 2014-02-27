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Матч-центр
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Микаэль Якобсен
№27
Защитник
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Команда
Эсбьерг
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
Фиорентина
1 : 1
Эсбьерг
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
23:05
был в запасе
Фиорентина
1
Эсбьерг
1
был в запасе
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
Эсбьерг
1 : 3
Фиорентина
34'
34'
34'
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Эсбьерг
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90'