Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Себастьен Поконьоли
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
1 авг. 1987 (32) года
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2011/2012
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Стандард
1 : 0
Севилья
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Стандард
1
Севилья
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Краснодар
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Севилья
5 : 1
Стандард
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Севилья
5
Стандард
1
был в запасе