Себастьен Поконьоли
№15
Защитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
1 авг. 1987 (32) года
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
Стандард
1 : 0
Севилья
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 23:00
был в запасе
Стандард
1
Севилья
0
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
Стандард
2 : 1
Краснодар
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Севилья
5 : 1
Стандард
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
был в запасе
Севилья
5
Стандард
1
был в запасе