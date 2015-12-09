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Карлос Гарсиа
№31
Защитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
09.12.2015
09 дек. 2015
ср
22:45
Динамо
1 : 0
Маккаби
09.12.2015
09 дек. 2015
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Маккаби
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
22:45
Маккаби
0 : 4
Челси
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Маккаби
0
Челси
4
минуты: 1' - 90'
04.11.2015
04 нояб. 2015
ср
22:45
Маккаби
1 : 3
Порту
04.11.2015
04 нояб. 2015
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Маккаби
1
Порту
3
минуты: 1' - 90'
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
Порту
2 : 0
Маккаби
90'
90'
90'
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Порту
2
Маккаби
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
Маккаби
0 : 2
Динамо
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
был в запасе
Маккаби
0
Динамо
2
был в запасе
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
Челси
4 : 0
Маккаби
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Челси
4
Маккаби
0
был в запасе