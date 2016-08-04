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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андрей Ткачук
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
4.08.2016
4 авг. 2016
чт
20:00
Ворскла
2 : 3
Локомотива
4.08.2016
4 авг. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Ворскла
2
Локомотива
3
минуты: 1' - 90'
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
Локомотива
0 : 0
Ворскла
28.07.2016
28 июля 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Локомотива
0
Ворскла
0
минуты: 1' - 90'