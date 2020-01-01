Турнир:

россия. премьер-лига лига чемпионов групповой этап россия. кубок лига европы плей-офф чемпионат европы плей-офф чемпионат европы лига европы групповой этап отборочные матчи к че-2016 лига европы квалификация чемпионат европы групповой раунд германия. бундеслига лига чемпионов англия. премьер-лига отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф отборочные матчи к че-2012 англия. кубок