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Лента
Матч-центр
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Ведран Чорлука
№14
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 февр. 1986 (34) года
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
чемпионат европы групповой раунд
германия. бундеслига
лига чемпионов
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Локомотив
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