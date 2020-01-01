Ведран Чорлука
№14
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 февр. 1986 (34) года
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Локомотив
20
0
0
5
0