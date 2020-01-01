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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андреас Исакссон
№15
Вратарь
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
3 окт. 1981 (38) лет
Рост
199
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
И
П
Ж
Кр
Юргорден
2
0
0
0