Андреас Исакссон
№15
Вратарь
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
3 окт. 1981 (38) лет
Рост
199
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
И
П
Ж
Кр
Юргорден
2
0
0
0