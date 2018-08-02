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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андреас Исакссон
№15
Вратарь
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
3 окт. 1981 (38) лет
Рост
199
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
Мариуполь
2 : 1
Юргорден
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мариуполь
2
Юргорден
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
Юргорден
1 : 1
Мариуполь
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Юргорден
1
Мариуполь
1
минуты: 1' - 90'