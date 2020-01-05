Майкл Доусон
№20
Защитник
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Команда
Ноттингем Форест
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 нояб. 1983 (36) лет
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
Челси
2 : 0
Ноттингем Форест
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Челси
2
Ноттингем Форест
0
минуты: 1' - 90'