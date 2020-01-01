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Лента
Матч-центр
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Адриен Силва
№23
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
Португалия
Дата рождения
15 марта 1989 (31) год
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
отбор че-2020
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Монако
15
0
2
7
0