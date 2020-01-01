Адриен Силва
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Монако
Гражданство
Португалия
Дата рождения
15 марта 1989 (31) год
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Монако
15
0
2
7
0