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Лента
Матч-центр
Моя команда
Лейтон Бэйнс
№3
Защитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 дек. 1984 (35) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
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Кр
Эвертон
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