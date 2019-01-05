Грант Лидбиттер
№7
Полузащитник
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Команда
Мидлсбро
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 янв. 1986 (34) года
Рост
177
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.01.2019 5 янв. 2019 сб 18:00
Мидлсбро
5 : 0
Питерборо Юнайтед
45'
45'
45'
5.01.2019 5 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Мидлсбро
5
Питерборо Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'