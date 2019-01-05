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Лента
Матч-центр
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Грант Лидбиттер
№7
Полузащитник
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Команда
Мидлсбро
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 янв. 1986 (34) года
Рост
177
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2012/2013
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
18:00
Мидлсбро
5 : 0
Питерборо Юнайтед
45'
45'
45'
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Мидлсбро
5
Питерборо Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'