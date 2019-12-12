Скотт Синклейр
№11
Полузащитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 марта 1989 (31) год
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
ЧФР Клуж
2 : 0
Селтик
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
ЧФР Клуж
2
Селтик
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Селтик
3 : 1
Ренн
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
был в запасе
Селтик
3
Ренн
1
был в запасе
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
Лацио
1 : 2
Селтик
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лацио
1
Селтик
2
был в запасе
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Селтик
2 : 1
Лацио
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Селтик
2
Лацио
1
был в запасе
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
Селтик
2 : 0
ЧФР Клуж
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Селтик
2
ЧФР Клуж
0
был в запасе