Микаэль Сиани
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1 - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лорьян
2
0
0
1
0