Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Микаэль Сиани
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Лорьян
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
франция. лига 1
испания. примера
испания. кубок
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1 - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лорьян
2
0
0
1
0