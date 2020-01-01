Здравко Кузманович
№8
Полузащитник
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Команда
Базель
Гражданство
Сербия
Дата рождения
22 сент. 1987 (32) года
Рост
186
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Базель
0
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0
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