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Лента
Матч-центр
Моя команда
Здравко Кузманович
№8
Полузащитник
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Команда
Базель
Гражданство
Сербия
Дата рождения
22 сент. 1987 (32) года
Рост
186
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
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