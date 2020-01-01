Габриэль Обертан
№32
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 февр. 1989 (31) год
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Левски
1
0
0
0
0