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Лента
Матч-центр
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Габриэль Обертан
№32
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 февр. 1989 (31) год
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Левски
1
0
0
0
0