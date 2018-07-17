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Лента
Матч-центр
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Габриэль Обертан
№32
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 февр. 1989 (31) год
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:45
Левски
3 : 2
Вадуц
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:45
минуты: 1' - 90'
Левски
3
Вадуц
2
минуты: 1' - 90'