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Лента
Матч-центр
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Ларс Якобсен
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
Франция. Лига 1 - 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Генгам
31
0
3
3
0