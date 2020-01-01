Ларс Якобсен
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Генгам
31
0
3
3
0