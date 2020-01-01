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Боян Йокич
№5
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Словения
Дата рождения
17 мая 1986 (34) года
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
англия. кубок
лига европы групповой этап
испания. примера
лига европы плей-офф
италия. серия а
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Уфа
11
0
0
4
0