Боян Йокич
№5
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Словения
Дата рождения
17 мая 1986 (34) года
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Уфа
11
0
0
4
0