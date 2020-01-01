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Матч-центр
Моя команда
Жереми Тулалан
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бордо
21
0
0
4
0