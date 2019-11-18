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Себастьян Ларссон
№7
Полузащитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Швеция
Дата рождения
6 июня 1985 (34) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Швеция
3 : 0
Фарерские острова
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Швеция
3
Фарерские острова
0
был в запасе
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
Румыния
0 : 2
Швеция
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Румыния
0
Швеция
2
минуты: 1' - 90'
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Швеция
1 : 1
Испания
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Швеция
1
Испания
1
минуты: 1' - 90'
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
Мальта
0 : 4
Швеция
58', 71'
58', 71'
58', 71'
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
58', 71'
минуты: 1' - 90'
Мальта
0
Швеция
4
минуты: 1' - 90'
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
Фарерские острова
0 : 4
Швеция
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Фарерские острова
0
Швеция
4
минуты: 1' - 90'
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Испания
3 : 0
Швеция
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 82'
Испания
3
Швеция
0
минуты: 1' - 82'
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
Швеция
3 : 0
Мальта
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
минуты: 77' - 90'
Швеция
3
Мальта
0
минуты: 77' - 90'
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
Норвегия
3 : 3
Швеция
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
минуты: 1' - 62'
Норвегия
3
Швеция
3
минуты: 1' - 62'
23.03.2019
23 марта 2019
сб
20:00
Швеция
2 : 1
Румыния
23.03.2019
23 марта 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Швеция
2
Румыния
1
минуты: 1' - 90'