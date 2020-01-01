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Матч-центр
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Эммануэль Адебайор
№25
Нападающий
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Команда
Гражданство
Того
Дата рождения
26 февр. 1984 (36) лет
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2013/2014
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
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Кр
Истанбул Башакшехир
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