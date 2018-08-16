Эммануэль Адебайор
№25
Нападающий
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Команда
Гражданство
Того
Дата рождения
26 февр. 1984 (36) лет
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:45
Бернли
1 : 0
Истанбул Башакшехир
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Бернли
1
Истанбул Башакшехир
0
был в запасе