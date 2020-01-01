Гаэль Клиши
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 июля 1985 (34) года
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Истанбул Башакшехир
1
0
0
0
0