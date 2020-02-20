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Гаэль Клиши
№3
Защитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 июля 1985 (34) года
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2011/2012
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Спортинг
3 : 1
Истанбул Башакшехир
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Спортинг
3
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 90'