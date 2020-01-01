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Лента
Матч-центр
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Даниэль Швааб
№5
Защитник
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Команда
ПСВ
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 авг. 1988 (31) год
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2012/2013
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСВ
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1
0