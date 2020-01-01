Даниэль Швааб
№5
Защитник
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Команда
ПСВ
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 авг. 1988 (31) год
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСВ
3
1
0
1
0