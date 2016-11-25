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Никита Андреев
№21
Нападающий
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Команда
Левадия
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2014/2015
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
13:00
Тамбов
4 : 0
Факел
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
13:00
был в запасе
Тамбов
4
Факел
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Кубань
0 : 0
Тамбов
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
был в запасе
Кубань
0
Тамбов
0
был в запасе
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016
12 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 75' - 90'
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 75' - 90'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
13:00
Тамбов
0 : 1
Химки
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
13:00
минуты: 34' - 90'
Тамбов
0
Химки
1
минуты: 34' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
Тамбов
0 : 0
Нефтехимик
85'
85'
85'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
минуты: 85' - 90'
Тамбов
0
Нефтехимик
0
минуты: 85' - 90'