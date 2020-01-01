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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андрей Пятов
№30
Вратарь
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
28 июня 1984 (35) лет
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2009/2010
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Шахтер
3
0
0
0