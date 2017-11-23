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Лента
Матч-центр
Моя команда
Олег Гусев
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Скендербеу
3 : 2
Динамо
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Скендербеу
3
Динамо
2
был в запасе
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
Янг Бойз
0 : 1
Динамо
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Янг Бойз
0
Динамо
1
был в запасе