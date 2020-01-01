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Лента
Матч-центр
Моя команда
Евгений Селезнев
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
20 июля 1985 (34) года
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
россия. премьер-лига
россия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Акхисар Беледиеспор
3
0
0
1
0