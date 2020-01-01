Евгений Селезнев
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
20 июля 1985 (34) года
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Акхисар Беледиеспор
3
0
0
1
0