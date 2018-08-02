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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Транкильо Барнетта
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
22 мая 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
Сарпсборг 08
1 : 0
Санкт-Галлен
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Сарпсборг 08
1
Санкт-Галлен
0
был в запасе