Давид Дежен
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2014 10 апр. 2014 чт 22:05
Валенсия
5 : 0
Базель
10.04.2014 10 апр. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 61'
Валенсия
5
Базель
0
минуты: 1' - 61'
3.04.2014 3 апр. 2014 чт 22:05
Базель
3 : 0
Валенсия
3.04.2014 3 апр. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Базель
3
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 21:00
Базель
3 : 0
Маккаби
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 21:00
был в запасе
Базель
3
Маккаби
0
был в запасе
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 23:05
Маккаби
0 : 0
Базель
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 23:05
был в запасе
Маккаби
0
Базель
0
был в запасе