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Матч-центр
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Давид Дежен
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2012
англия. премьер-лига
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
10.04.2014
10 апр. 2014
чт
22:05
Валенсия
5 : 0
Базель
10.04.2014
10 апр. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 61'
Валенсия
5
Базель
0
минуты: 1' - 61'
3.04.2014
3 апр. 2014
чт
22:05
Базель
3 : 0
Валенсия
3.04.2014
3 апр. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Базель
3
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
21:00
Базель
3 : 0
Маккаби
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
21:00
был в запасе
Базель
3
Маккаби
0
был в запасе
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
23:05
Маккаби
0 : 0
Базель
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
23:05
был в запасе
Маккаби
0
Базель
0
был в запасе