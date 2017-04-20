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Диего Капель
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2011/2012
2010/2011
20.04.2017
20 апр. 2017
чт
22:05
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Андерлехт
20.04.2017
20 апр. 2017
чт
22:05
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Андерлехт
1
был в запасе
13.04.2017
13 апр. 2017
чт
22:05
Андерлехт
1 : 1
Манчестер Юнайтед
13.04.2017
13 апр. 2017
чт
22:05
был в запасе
Андерлехт
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
9.03.2017
9 марта 2017
чт
21:00
АПОЭЛ
0 : 1
Андерлехт
9.03.2017
9 марта 2017
чт
21:00
был в запасе
АПОЭЛ
0
Андерлехт
1
был в запасе
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
21:00
Зенит
3 : 1
Андерлехт
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
21:00
минуты: 89' - 90'
Зенит
3
Андерлехт
1
минуты: 89' - 90'
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
Андерлехт
2 : 0
Зенит
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
был в запасе
Андерлехт
2
Зенит
0
был в запасе