Диего Капель
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.04.2017 20 апр. 2017 чт 22:05
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Андерлехт
20.04.2017 20 апр. 2017 чт 22:05
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Андерлехт
1
был в запасе
13.04.2017 13 апр. 2017 чт 22:05
Андерлехт
1 : 1
Манчестер Юнайтед
13.04.2017 13 апр. 2017 чт 22:05
был в запасе
Андерлехт
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
9.03.2017 9 марта 2017 чт 21:00
АПОЭЛ
0 : 1
Андерлехт
9.03.2017 9 марта 2017 чт 21:00
был в запасе
АПОЭЛ
0
Андерлехт
1
был в запасе
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 21:00
Зенит
3 : 1
Андерлехт
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 21:00
минуты: 89' - 90'
Зенит
3
Андерлехт
1
минуты: 89' - 90'
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
Андерлехт
2 : 0
Зенит
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
был в запасе
Андерлехт
2
Зенит
0
был в запасе