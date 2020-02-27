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Лента
Матч-центр
Моя команда
Тарас Степаненко
№6
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 авг. 1989 (30) лет
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Бенфика
3 : 3
Шахтер
49'
49'
49'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
49'
минуты: 1' - 90'
Бенфика
3
Шахтер
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'