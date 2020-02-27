Тарас Степаненко
№6
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 авг. 1989 (30) лет
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Бенфика
3 : 3
Шахтер
49'
49'
49'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
49'
минуты: 1' - 90'
Бенфика
3
Шахтер
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'