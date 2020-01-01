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Лента
Матч-центр
Моя команда
Марко Девич
№32
Нападающий
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Команда
Вадуц
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Россия. Премьер-лига - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ростов
2
1
0
0
0
Россия. Премьер-лига - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Рубин
3
1
0
1
0