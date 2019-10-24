Хосе Соса
№8
Полузащитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
19 июня 1985 (34) года
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
54'
54'
54'
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
78'
78'
78'
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
78'
был в запасе
Трабзонспор
2
Базель
2
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
55'
55'
55'
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90'