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Матч-центр
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Хосе Соса
№8
Полузащитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
19 июня 1985 (34) года
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига чемпионов
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
54'
54'
54'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
78'
78'
78'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
78'
был в запасе
Трабзонспор
2
Базель
2
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
55'
55'
55'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90'