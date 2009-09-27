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Матч-центр
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Роман Разделкин
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
19:45
Кубань
0 : 0
Крылья Советов
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
19:45
был в запасе
Кубань
0
Крылья Советов
0
был в запасе
25.07.2009
25 июля 2009
сб
15:30
Крылья Советов
0 : 2
Сатурн
25.07.2009
25 июля 2009
сб
15:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Сатурн
2
был в запасе
19.07.2009
19 июля 2009
вс
15:00
Спартак
1 : 1
Крылья Советов
19.07.2009
19 июля 2009
вс
15:00
был в запасе
Спартак
1
Крылья Советов
1
был в запасе
11.07.2009
11 июля 2009
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 2
Рубин
11.07.2009
11 июля 2009
сб
15:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Рубин
2
был в запасе