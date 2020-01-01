Евгений Помазан
№32
Вратарь
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 янв. 1989 (31) год
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Кубок - 2018/2019
Команда
И
П
Ж
Кр
Балтика
1
1
0
0