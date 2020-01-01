Роман Хубник
№4
Защитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
6 июня 1984 (35) лет
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Виктория
1
0
0
1
0