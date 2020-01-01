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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Роман Хубник
№4
Защитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
6 июня 1984 (35) лет
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2013/2014
Лига Европы Плей-офф - 2018/2019
Команда
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Виктория
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