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Рагнар Клаван
№15
Защитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Эстония
Дата рождения
30 окт. 1985 (34) года
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:00
Кальяри
2 : 2
Парма
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Парма
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Кальяри
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
Кальяри
0 : 2
Милан
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
0
Милан
2
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
4
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
Удинезе
2 : 1
Кальяри
90'
90'
90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
2
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
1 : 2
Лацио
32'
32'
32'
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Сассуоло
2 : 2
Кальяри
33'
33'
33'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
4 : 3
Сампдория
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
4
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
Лечче
2 : 2
Кальяри
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:30
Кальяри
5 : 2
Фиорентина
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Кальяри
5
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
Аталанта
0 : 2
Кальяри
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Аталанта
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Кальяри
3 : 2
Болонья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Кальяри
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
2
СПАЛ
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
0
Кальяри
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Кальяри
3 : 1
Дженоа
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Кальяри
3
Дженоа
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Парма
1 : 3
Кальяри
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Парма
1
Кальяри
3
был в запасе
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