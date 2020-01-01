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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джанер Эркин
№88
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Турция
Дата рождения
4 окт. 1988 (31) год
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
италия. серия а
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2012/2013
2009/2010
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бешикташ
4
0
0
2
0