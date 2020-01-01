Турнир:

лига европы групповой этап лига европы квалификация лига чемпионов плей-офф лига чемпионов групповой этап лига европы плей-офф италия. серия а чемпионат европы отборочные матчи к че-2016 лига чемпионов лига чемпионов квалификация отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф россия. премьер-лига россия. кубок