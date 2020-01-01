Джанер Эркин
№88
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Турция
Дата рождения
4 окт. 1988 (31) год
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бешикташ
4
0
0
2
0