Артур Тлисов
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.12.2015 4 дек. 2015 пт 19:00
Кубань
2 : 3
Краснодар
75'
75'
75'
4.12.2015 4 дек. 2015 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 12:30
Уфа
2 : 2
Кубань
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 12:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Кубань
2
минуты: 1' - 90'
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
Кубань
2 : 2
Ахмат
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Кубань
2
Ахмат
2
минуты: 46' - 90'
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 14:30
Мордовия
1 : 1
Кубань
72'
72'
72'
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
Кубань
2 : 2
Зенит
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
минуты: 12' - 90'
Кубань
2
Зенит
2
минуты: 12' - 90'
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 19:30
Кубань
1 : 1
Анжи
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 19:30
минуты: 84' - 90'
Кубань
1
Анжи
1
минуты: 84' - 90'
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Ростов
2 : 1
Кубань
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
минуты: 63' - 90'
Ростов
2
Кубань
1
минуты: 63' - 90'
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 16:30
Амкар
1 : 1
Кубань
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 76'
Амкар
1
Кубань
1
минуты: 1' - 76'
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 20:00
Кубань
0 : 1
ЦСКА
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 19:00
Крылья Советов
3 : 0
Кубань
24.08.2015 24 авг. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 67'
Крылья Советов
3
Кубань
0
минуты: 1' - 67'
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:30
Кубань
0 : 1
Рубин
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 21:30
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 20:15
Краснодар
1 : 1
Кубань
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 20:15
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
31.07.2015 31 июля 2015 пт 20:00
Кубань
1 : 1
Уфа
31.07.2015 31 июля 2015 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2015 25 июля 2015 сб 21:00
Ахмат
1 : 1
Кубань
25.07.2015 25 июля 2015 сб 21:00
минуты: 46' - 90'
Ахмат
1
Кубань
1
минуты: 46' - 90'
20.07.2015 20 июля 2015 пн 20:00
Кубань
0 : 2
Урал
20.07.2015 20 июля 2015 пн 20:00
был в запасе
Кубань
0
Урал
2
был в запасе