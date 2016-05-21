Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Андрей Дикань
№31
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
Краснодар
1 : 0
Амкар
21.05.2016
21 мая 2016
сб
13:30
был в запасе
Краснодар
1
Амкар
0
был в запасе
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
ЦСКА
2 : 0
Краснодар
16.05.2016
16 мая 2016
пн
19:30
был в запасе
ЦСКА
2
Краснодар
0
был в запасе
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
Краснодар
3 : 0
Крылья Советов
11.05.2016
11 мая 2016
ср
19:30
был в запасе
Краснодар
3
Крылья Советов
0
был в запасе
7.05.2016
7 мая 2016
сб
19:30
Рубин
1 : 1
Краснодар
7.05.2016
7 мая 2016
сб
19:30
был в запасе
Рубин
1
Краснодар
1
был в запасе
1.05.2016
1 мая 2016
вс
19:30
Краснодар
3 : 0
Анжи
1.05.2016
1 мая 2016
вс
19:30
был в запасе
Краснодар
3
Анжи
0
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
14:30
Краснодар
4 : 0
Уфа
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
14:30
был в запасе
Краснодар
4
Уфа
0
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
14:30
Ахмат
0 : 1
Краснодар
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
14:30
был в запасе
Ахмат
0
Краснодар
1
был в запасе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
17:00
Краснодар
6 : 0
Урал
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
17:00
был в запасе
Краснодар
6
Урал
0
был в запасе
4.04.2016
4 апр. 2016
пн
19:30
Динамо
1 : 4
Краснодар
4.04.2016
4 апр. 2016
пн
19:30
был в запасе
Динамо
1
Краснодар
4
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:30
Краснодар
1 : 2
Локомотив
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:30
был в запасе
Краснодар
1
Локомотив
2
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
Мордовия
0 : 1
Краснодар
13.03.2016
13 марта 2016
вс
14:30
был в запасе
Мордовия
0
Краснодар
1
был в запасе
5.03.2016
5 марта 2016
сб
19:30
Краснодар
0 : 0
Зенит
5.03.2016
5 марта 2016
сб
19:30
был в запасе
Краснодар
0
Зенит
0
был в запасе
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
Кубань
2 : 3
Краснодар
4.12.2015
4 дек. 2015
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
19:30
Спартак
3 : 2
Краснодар
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
17:00
Краснодар
2 : 1
ЦСКА
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 4
Краснодар
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:30
Анжи
2 : 2
Краснодар
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:30
был в запасе
Анжи
2
Краснодар
2
был в запасе
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
Уфа
1 : 1
Краснодар
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Уфа
1
Краснодар
1
был в запасе
Показать все игры