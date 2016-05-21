Андрей Дикань
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
Краснодар
1 : 0
Амкар
21.05.2016 21 мая 2016 сб 13:30
был в запасе
Краснодар
1
Амкар
0
был в запасе
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
ЦСКА
2 : 0
Краснодар
16.05.2016 16 мая 2016 пн 19:30
был в запасе
ЦСКА
2
Краснодар
0
был в запасе
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
Краснодар
3 : 0
Крылья Советов
11.05.2016 11 мая 2016 ср 19:30
был в запасе
Краснодар
3
Крылья Советов
0
был в запасе
7.05.2016 7 мая 2016 сб 19:30
Рубин
1 : 1
Краснодар
7.05.2016 7 мая 2016 сб 19:30
был в запасе
Рубин
1
Краснодар
1
был в запасе
1.05.2016 1 мая 2016 вс 19:30
Краснодар
3 : 0
Анжи
1.05.2016 1 мая 2016 вс 19:30
был в запасе
Краснодар
3
Анжи
0
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 14:30
Краснодар
4 : 0
Уфа
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 14:30
был в запасе
Краснодар
4
Уфа
0
был в запасе
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 14:30
Ахмат
0 : 1
Краснодар
16.04.2016 16 апр. 2016 сб 14:30
был в запасе
Ахмат
0
Краснодар
1
был в запасе
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 17:00
Краснодар
6 : 0
Урал
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 17:00
был в запасе
Краснодар
6
Урал
0
был в запасе
4.04.2016 4 апр. 2016 пн 19:30
Динамо
1 : 4
Краснодар
4.04.2016 4 апр. 2016 пн 19:30
был в запасе
Динамо
1
Краснодар
4
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:30
Краснодар
1 : 2
Локомотив
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:30
был в запасе
Краснодар
1
Локомотив
2
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 14:30
Мордовия
0 : 1
Краснодар
13.03.2016 13 марта 2016 вс 14:30
был в запасе
Мордовия
0
Краснодар
1
был в запасе
5.03.2016 5 марта 2016 сб 19:30
Краснодар
0 : 0
Зенит
5.03.2016 5 марта 2016 сб 19:30
был в запасе
Краснодар
0
Зенит
0
был в запасе
4.12.2015 4 дек. 2015 пт 19:00
Кубань
2 : 3
Краснодар
4.12.2015 4 дек. 2015 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 19:30
Спартак
3 : 2
Краснодар
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 17:00
Краснодар
2 : 1
ЦСКА
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 14:00
Крылья Советов
0 : 4
Краснодар
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:30
Анжи
2 : 2
Краснодар
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 18:30
был в запасе
Анжи
2
Краснодар
2
был в запасе
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 16:00
Уфа
1 : 1
Краснодар
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Уфа
1
Краснодар
1
был в запасе
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